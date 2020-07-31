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Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста"

Obozrevatel
Obozrevatel
Расследования
1,3 т.

  • Масштабные мероприятия по поиску прекращены

  • Теперь его ищут оперативники

  • Розыск Романа Скрыпника не останавливается

Полиция изменила подход к поиску 'полтавского террориста'

Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста".

Поиском Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского в Полтавской области, занимаются только оперативные работники полиции.

Как рассказал OBOZREVATEL сотрудник отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, поисковая операция сейчас проводится, но не такая масштабная, как была в первые несколько дней.

"На данный момент это больше работа наших подразделений и оперативных работников. То есть, поиски продолжаются и не останавливаются ни на минуту", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Полтаве злоумышленник угнал автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.

  • В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.

  • С ним вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.

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