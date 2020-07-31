Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста".

Поиском Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского в Полтавской области, занимаются только оперативные работники полиции.

Как рассказал OBOZREVATEL сотрудник отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, поисковая операция сейчас проводится, но не такая масштабная, как была в первые несколько дней.

"На данный момент это больше работа наших подразделений и оперативных работников. То есть, поиски продолжаются и не останавливаются ни на минуту", – отметил он.

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