Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста"
Масштабные мероприятия по поиску прекращены
Теперь его ищут оперативники
Розыск Романа Скрыпника не останавливается
Полиция изменила подход к поиску "полтавского террориста".
Поиском Романа Скрыпника, который 23 июля при задержании угрожал взорвать гранату и взял в заложники полицейского в Полтавской области, занимаются только оперативные работники полиции.
Как рассказал OBOZREVATEL сотрудник отдела коммуникации полиции Полтавской области Роман Гришин, поисковая операция сейчас проводится, но не такая масштабная, как была в первые несколько дней.
"На данный момент это больше работа наших подразделений и оперативных работников. То есть, поиски продолжаются и не останавливаются ни на минуту", – отметил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Полтаве злоумышленник угнал автомобиль, сопротивлялся и угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5. Мужчина взял в заложники сотрудника полиции.
В МВД сообщили, что злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний Скрипник Роман Николаевич.
С ним вели переговоры, после чего он обменял полицейского на начальника уголовного розыска в Полтавской области Виталия Шияна и поехал с ним на авто в направлении выезда из города.