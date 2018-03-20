Фигуранты уголовных дел зарабатывают на украинских полицейских: резонансные данные

В редакцию обратились полицейские, которые рассказали о низком качестве их форменной одежды. "Надеемся, что после публикации в СМИ руководство наконец обратит внимание на проблему", – отметили правоохранители.

В ходе расследования, проведенного журналистами "Обозревателя", выяснилось, что часть "спецодежды" для полиции поставляли компании, которые ранее были участниками скандала с некачественной формой для военнослужащих ВСУ.

Подробнее о "форменном скандале" – в нашей публикации.

"Превратилась в рванье"

В Законе Украины "О национальной полиции" сказано, что форму правоохранители получают бесплатно. Сроки замены зависят от типа одежды. Например, летний костюм для патрульного выдается на один год, зимняя куртка тип А – на три года, зимняя куртка тип В – на шесть лет.

Но многие патрульные утверждают, что форма начинает портиться уже через несколько месяцев ношения.

Полицейские утверждают, что брюки теряют цвет уже после нескольких стирок Фото предоставлено патрульными полицейскими

Одежда покрылась катышами Фото предоставлено патрульными полицейскими

Внутренняя ткань настолько тонкая, что порвалась в нескольких местах Фото предоставлено патрульными полицейскими

Кепка выгорела на солнце Фото предоставлено патрульными полицейскими

О качестве полицейские пишут и в соцсетях:

"Зимой еще куда ни шло, а летом выгорает, поэтому все надо постоянно покупать, особенно футболку и кепку, их на лето не хватает", – написала Наталья.

"Формы хватило на месяц… превратилась в рванье. А на пояснице вообще ничего живого не осталось", – отметила пользователь с ником Nino Vega.

"Форма очень плохого качества, размеры не отвечают ни одному ГОСТу или ТУ. Уже после третьей – четвертой стирки теряет цвет. Пришлось вспомнить старый дедовский метод покраски. Купила анилиновый краситель и почти каждый месяц занимаюсь покраской формы", – сообщила Вита Горзов.

Девушка также отметила, что в выданном однострое (форменная одежда) для участкового, брюки комбинезона короче сантиметров на 10, а в куртке холодно. "Воротник смотрится, как декольте", – добавила она.

"Вы еще форму полиции охраны не видел, вот это хрень, которую не только носить страшно, а смотреть не возможно. Такое г…" – написал Роман Ефименко.

"Лучше бы к робам сварщиков шевроны прикрепили и выдали нам", – резюмировал Сергей Петренко.

Масса свидетельств, что нормальную форму приходится покупать самим.

"Те, кто себя уважают, покупают форму за собственные деньги, комплект стоит около 5 тыс. грн", – сообщил Андрей Фривольный.

Нацполиция: на форму никто не жалуется

На запрос "Обозревателя" в Национальной полиции Украины сообщили, что стоимость комплекта одностроя составляет 12 934 грн (в том числе летнего – 7 367,06 грн и зимнего –5566,94 грн). Полный перечень составляющих форменной одежды полицейского можно посмотреть в Законе Украины " Об однострое полицейских".

Также чиновники отметили, что в 2016 г. на форму для патрульных было потрачено 35,5 млн грн, в 2017 г. – 106, 4 млн грн. В Нацполиции отметили, что закупают готовую форму по результатам тендеров.

Замначальника департамента управления имуществом Наполиции Украины Иван Наумов в ответе на запрос наших журналистов сообщил, что в центральный орган управления полиции "оформленные в установленном порядке обращения полицейских по поводу качества предметов одностроя не поступали".

Если это так, то напрашивается вывод, что работники полиции, которых не удовлетворяет качество формы либо открыто не заявляют о своих претензиях руководству, либо на их обращения начальство не реагирует.

Какие фирмы "одевали" полицию

"Обозреватель" ознакомился с данными тендерных закупок, которые находяится в открытом доступе. В соответствие с опубликованной информацией, победителями на поставку форменной одежды для Нацполиции в 2016-2017 г. стали компании:

ЧАО Астра Люкс (19255777),

ООО "Торнадо" (21582561),

ООО "Торговый дом Мик Трейд" (40262134),

ООО "Олтекс" (30435050),

ООО "Формстиль" (31369534),

ПАТ "Трикотажна фабрика "Роза" (00307313),

ЧП "Компания "Надежда" (22519085).

Светились в скандале с Минобороны

Как выяснил "Обозреватель", компании "Формстиль", "Астра Люкс" и "Олтекс" в 2016 году являлись участниками уголовного производства касательно поставки формы для Министерства обороны Украины.

В сентябре 2016 г. детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований информацию о злоупотреблении служебным положением во время конкурсных торгов Минобороны (одна из ухвал - № 52016000000000319).

Выяснилось, что в апреле 2016 г. по результатам конкурсных торгов Минобороны закупило 95 тыс. комплектов летних полевых костюмов у нескольких фирм, среди которых было ООО "Формстиль". Лабораторные исследования показали, что часть костюмов " не были пригодны для длительного использования".

Расскажем подробнее. В мае 2016 года комиссия Минобороны провела отбор образцов поставленных костюмов четырех производителей, в том числе ООО "Формстиль". Лабораторные исследования показали, что предоставленные образцы костюмов не отвечают требованиям ТУ.

В частности: линейным измерениям (ГОСТ 4103-82), изменениями линейных размеров после мокрого обрабатывания (ДСТУ ГОСТ 30157.0-2003, ДСТУ ГОСТ 30157.1-2003), содержимого свободного и способного частично выделяться формальдегида (ГОСТ 25617-83), степени прочности окрашивания к физико-химическим влияниям (ГОСТ 9733.27-83) и маркировке товара.

"Получены данные указывают на невозможность дальнейшего использования костюмов после стирки, оказывают вредное влияние на состояние здоровья при их использовании", - говорится в выводе НАБУ.

Добавим, что в 2017 году "Формстиль" выиграло тендер на поставку полицейским 2406 комплектов форменной одежды (костюмы - китель и брюки) на сумму более 5,2 млн грн по цене 2188 грн каждый.

Данные НАБУ

Договор Нацполиции с ООО "Формстиль"

Ценовая лихорадка

В августе 2016 года Минобороны Украины по результатам конкурсных торгов приняло предложения ЧАО "Астра Люкс", ООО "Олтекс" и нескольких других компаний на поставку ветровлагозащитных зимних курток (1740 грн штука), а также ветровлагозащитных зимных штанов по цене 839 грн за штуку.

Когда же проводились конкурсные торги по закупке аналогичных брюк и курток департаментом хозобеспечения СБУ, часть предприятий, вышли с ценовыми предложениями почти на 70% ниже, чем было их ценовое предложение к Минобороны.

"Это может свидетельствовать о заговоре участников и преднамеренном нарушении конкурентного законодательства с целью получения неправомерной выгоды путем завышения рыночной стоимости предмета закупки", – прописано в ходатайстве прокуратуры по материалам, собранным детективами НАБУ.

Какой следует вывод? С позиции закона компаниям, ставшим фигурантами уголовного производства, не запрещено участвовать в тендерах, поскольку на тот момент не было решения суда. Однако возникают вопросы к чиновникам Нацполиции, которые предоставили преимущество в закупке формы, по которой полицейские имеют нарекания.

Лица ведомства, ответственные за организацию, проведения и принятие решений по закупкам, должны были изучить все предложения, а также качество предлагаемой продукции. Сделали они это? Судя по тому, что рядовые полицейские жалуются на убожество формы, вряд ли. Чиновники имели личную заинтересованность?

Продолжение следует...