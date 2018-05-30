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Полиция была в доме Бабченко перед убийством: названа причина

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Полиция Киева искала видео с камер наблюдения в доме, где жил российский журналист Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Такую информацию озвучило "Громадське" со ссылкой на источники.

По их данным, в доме Бабченка по улице Никольско-Слободской полиция искала видео с камер наблюдения.

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Какого именно дела касались следственные действия - не указывается.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появились первые фото убитого Бабченко и места преступления.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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