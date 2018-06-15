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Полиция бессильна: назван главный "лайфхак" пьяных водителей

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В Украине ежегодно в ДТП по вине нетрезвых водителей гибнет большое количество людей. Люди садятся за руль пьяными, пользуясь тем, что полиция не имеет реальных рычагов борьбы с ними.

Об этом заявил в эфире ObozTV глава общественной организации "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский.

Павловский отметил, что правоохранительные органы лишены практического контроля дорожного движения. В частности, водители пользуются тем, что сотрудник патрульной полиции не может остановить автомобиль, если тот не нарушает ПДД.

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При этом, отметил общественный активист, в Украине каждая седьмая смерть в ДТП случается по вине пьяных водителей.

"Это страшная статистика, но нет никакого рычага, чтобы бороться с пьяными водителями. Если человек садится выпивший за руль, видит автомобиль патрульной полиции, он едет и не нарушает правила дорожного движения, знает, что его не остановят. Заехал за угол, нажал на педаль газа и полетел с бешеной скоростью - сбивать людей и создавать аварийные ситуации", - заключил Павловский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2018 года в результате ДТП на дорогах Украины погибло около тысячи человек, пострадали - около 10 тысяч.

В Нацполиции обнародовали информацию, что за сутки, 11 июня, в Украине 688 человек поймали на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVПДДВойна на дорогах
Место
Украина
Объект
ДТП
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Русский Солдат
Русский Солдат
Вот только попробуйте отменить этот пункт ПДД, говорящий о приверженности к свободе и европейским ценностям, не видать вам вступления в ЕС, как своих ушей.
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