Полиция бессильна: назван главный "лайфхак" пьяных водителей

В Украине ежегодно в ДТП по вине нетрезвых водителей гибнет большое количество людей. Люди садятся за руль пьяными, пользуясь тем, что полиция не имеет реальных рычагов борьбы с ними.

Об этом заявил в эфире ObozTV глава общественной организации "Национальная платформа безопасности движения" Алексей Павловский.

Павловский отметил, что правоохранительные органы лишены практического контроля дорожного движения. В частности, водители пользуются тем, что сотрудник патрульной полиции не может остановить автомобиль, если тот не нарушает ПДД.

При этом, отметил общественный активист, в Украине каждая седьмая смерть в ДТП случается по вине пьяных водителей.

"Это страшная статистика, но нет никакого рычага, чтобы бороться с пьяными водителями. Если человек садится выпивший за руль, видит автомобиль патрульной полиции, он едет и не нарушает правила дорожного движения, знает, что его не остановят. Заехал за угол, нажал на педаль газа и полетел с бешеной скоростью - сбивать людей и создавать аварийные ситуации", - заключил Павловский.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала 2018 года в результате ДТП на дорогах Украины погибло около тысячи человек, пострадали - около 10 тысяч.

В Нацполиции обнародовали информацию, что за сутки, 11 июня, в Украине 688 человек поймали на управлении транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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