Полицейский на полном ходу задавил мужчину: страшное видео

В Одесской области патрульный полицейский на "девятке" на большой скорости насмерть сбил 69-летнего мужчину.

Как передает ТСН, водитель, пытаясь избежать столкновения с микроавтобусом, выехал на встречную полосу и сбил пешехода, который как раз вышел на дорогу.

"Вызвали скорую, думали, может, еще жив. Потрогали, а он уже мертв. Приехала скорая, посмотрели – говорят, все. Мертв", - рассказал свидетель ДТП Леонид Бродарский.

Родственники погибшего уверены, что трагедия произошла из-за того, что водитель легковушки превысил скорость. "Как я понимаю, на скорости 100 км/ч он не справился с управлением и машина пошла прямо на моего отца. Они готовы, чтобы мы написали, что мы претензий не имеем – конечно, мы делать этого не будем. Человек виновен, он убил человека", - сказала дочь погибшего Татьяна Зозулина.

Отмечается, что в СМИ не появлялось сообщения о ДТП, а позже оказалось, что за рулем был сотрудник патрульной полиции Одессы.

В полиции не отрицают, что за рулем легковушки был их сотрудник, но подчеркивают, что авария произошла не в его рабочее время, а экспертиза показала, что водитель был трезв. Отмечают также, что погибший во время столкновения стоял не на пешеходном переходе, а на проезжей части. Было ли превышение скорости – еще будут выяснять.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумах авто полиции средь бела дня на перекрестке влетело в толпу пешеходов.