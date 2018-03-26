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Полиграф не возьмет: психолог раскрыла аномальный талант Савченко

3.1тЧитать новость на украинском

Психотип внефракционного народного депутата Надежды Савченко дает ей возможность спокойно обойти детектор лжи при неудобных вопросах.

Такое убеждение в эфире ObozTV выразила психолог Елена Рыхальская.

"Нужно понимать, что полиграф может обмануть человек у которого высокая акцентуация демонстративности, что мы здесь и наблюдаем. С научной точки зрения, у такого человека существует так называема аномальная способность к вытеснению, когда он проходя полиграф и отвечая на вопросы убеждает себя и сам верит в то, что говорит. Ее психотип на это способен", - отметила она.

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При этом бывший нардеп Тарас Чорновил подчеркнул, что это никак не может повлиять на рассмотрение дела бывшей летчицы.

"В уголовных расследованиях такого плана у нас это не предвидено как способ подтверждения или опровержения доказательной базы. То есть юридически это не может быть использовано. У нас полиграф не является фактором уголовного процесса. Кроме того, если собраны доказательства, то они не могут быть опровергнуты полиграфом", - добавил политик.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.

Ее подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Нардепа задержали сотрудники СБУ прямо в здании Верховной Рады.

По признанию ее сестры Веры, Надежда готова была к задержанию и шла в Раду с сумкой вещей для тюрьмы.

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