Полетят головы? Прошло первое задержание после череды кровавых ДТП в Украине

Правоохранители задержали владельца автобуса, который 20 июля попал в жуткое ДТП с 10 погибшими на Житомирщине.

Так, в пресс-службе местной полиции сообщили, что был установлен ряд нарушений требований к техническому состоянию маршрутки.

"В порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ривненской области", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков.В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковываться.