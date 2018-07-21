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Полетят головы? Прошло первое задержание после череды кровавых ДТП в Украине

3.3тЧитать новость на украинском

Правоохранители задержали владельца автобуса, который 20 июля попал в жуткое ДТП с 10 погибшими на Житомирщине.

Так, в пресс-службе местной полиции сообщили, что был установлен ряд нарушений требований к техническому состоянию маршрутки.

"В порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ривненской области", - сказано в заявлении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 21 июля в Украине силами Нацполиции и транспортной инспекции начался тотальный контроль всех перевозчиков.В случае отсутствия лицензии при коммерческой перевозке пассажиров транспортные средства будут конфисковываться.

Место
УкраинаЖитомир
Объект
ДТП
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