Полет Бойко и Медведчука в Москву: в деле появились новые подробности

Государственная авиаслужба сотрудничает с Госбюро расследований в деле относительно перелета в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.

В ГБР будут переданы все документы, касающиеся их полета, сообщил "Укринформ" начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Государственной авиаслужбы Украины Игорь Зелинский.

"Мы обеспечиваем необходимое взаимодействие с территориальным управлением Госбюро расследований в Киеве и даем всю информацию и копии документов в рамках досудебного расследования", – отметил он.

Бойко и Медведчук в Москве ЕРА

Зелинский также напомнил, что в Украине запрещено использование воздушного пространства, где ответственность за обслуживание движения возложена на Украину, а также на все виды прямых и транзитных полетов для авиакомпаний РФ.

3 апреля Кабмин также запретил нерегулярные перелеты из Украины в Россию.

Как писал OBOZREVATEL:

22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

Бойко и Медвудчук вылетели из аэропорта "Жуляны", нарушая запрет на прямые перелеты. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться, кто принял соответствующее решение.

Журналист Роман Цимбалюк высмеял неэффективность визита в Москву Медведчука и Бойко.

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3 апреля министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что "вояж" Бойко и Медведчука в Россию стал возможен из-за пробела в законодательстве.

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