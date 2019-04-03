Полет Бойко и Медведчука в Москву: в деле появились новые подробности

Государственная авиаслужба сотрудничает с Госбюро расследований в деле относительно перелета в Москву кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука в Москву.
В ГБР будут переданы все документы, касающиеся их полета, сообщил "Укринформ" начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Государственной авиаслужбы Украины Игорь Зелинский.
"Мы обеспечиваем необходимое взаимодействие с территориальным управлением Госбюро расследований в Киеве и даем всю информацию и копии документов в рамках досудебного расследования", – отметил он.
Бойко и Медведчук в Москве
ЕРА
Зелинский также напомнил, что в Украине запрещено использование воздушного пространства, где ответственность за обслуживание движения возложена на Украину, а также на все виды прямых и транзитных полетов для авиакомпаний РФ.
3 апреля Кабмин также запретил нерегулярные перелеты из Украины в Россию.
Как писал OBOZREVATEL:
22 марта председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук поехал в Москву на встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
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