Покушение? Появились подробности мощного взрыва в Одессе

Взрыв в одесском ресторане мог быть устроен, чтобы устранить известного в городе застройщика Олега Невзорова.

Бизнесмен проходил мимо в момент, когда раздался взрыв, сообщает "Думская" со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сообщается, что взорвалось самодельное устройство – железная трубка, начиненная порохом. Мощность заряда – до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Устройство было заложено в один из деревянных лотков, расположенных поблизости. Однако во взрывном устройстве не было дополнительных поражающих элементов.

Издание пишет, что взрывом, точнее отлетевшей от лотка деревяшкой, знакомый Невзорова получил небольшую царапину. После оказания помощи врачами он ушел домой.

Полиция считает, что это была либо имитация покушения, либо попытка запугать предпринимателя.

Олег Невзоров Одесса-медиа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на территории ресторана прогремел громкий взрыв.

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