Покушение на Зеленского? В ГПУ прояснили шумиху из-за нападения под Киевом

Вооруженная группа лиц, задержанная на Киевщине недалеко от дома кандидата в президенты Владимира Зеленского, готовила преступление в отношении одного известного криминального авторитета, а не шоумена.

Как сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, преступники при задержании оказали сопротивление работникам полиции.

"Задержание происходило в лесу, рядом с дорогой, ведущей в село Иванковичи. Учитывая то, что многим СМИ известно, что именно в Иванковичах проживает семья кандидата в президенты Украины Зеленского, отдельные средства массовой информации через сообщение одного из народных депутатов ошибочно начали трактовать данное событие, как возможное покушение на него", - написала она.

"Официально заявляем, что никакого отношения указанная задержанная группа лиц к кандидату в президенты Украины Зеленского не имеет и в правоохранительных органах отсутствует какая-либо информация по планированию ними преступления в отношении последнего", - добавила Сарган.

Пресс-секретарь уточнила, что преступление они готовили относительно другого лица, который по стечению обстоятельств также проживает неподалеку.

В настоящее время готовятся ходатайства об избрании им меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

В свою очередь, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что полиция проверяет информацию о том, почему эта группа, вооруженная крупнокалиберным пулеметом, находилась именно в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский с семьей проживает в поселке Иванковичи в Киевской области. Коттеджный городок "Маєток" находится в 30 километрах от столицы.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!