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Покушение на Верзилова: участник Pussy Riot в первом интервью назвал отравителей. Фото из больницы

4.2тЧитать материал на украинском

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, которого госпитализировали 11 сентября, заявил, что его отравили российские спецслужбы.

"Я предполагаю, что за моим отравление стоит российская секретная служба, возможно российская разведка ГРУ", - сказал Верзилов в интервью Bild.

По его словам, могут быть две причины отравления. Первая - его связь с тремя российскими журналистами, которые погибли в Африке.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Bild

"Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в июле, проведя расследования о деятельности российской наемнической группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. Они собирались снять документальный фильм о "русских наемниках", которые сражались в Сирии и Украине как наемники Кремля", - говорится в сообщении.

Вторая - четыре участника Pussy Riot в форме полицейских выбежали на поле во время второго тайма финального матча ЧМ по футболу.

Петр Верзилов

Петр Верзилов

Bild

Верзилов находится в клинике в Берлине. Его девушка не хочет, чтобы он возвращался в Россию, потому что, по ее словам, люди, которые его однажды отравили, попробуют сделать это еще раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верзилова доставили в больницу 11 сентября с признаками отравления. Он жаловался, что теряет сознание, после чего ему стало еще хуже. Он терял способность видеть, разговаривать и прямо ходить.

Место
ГерманияБерлин
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
на прошлой неделе, у соседа на даче, два украинских зробитчанина дешевой водкой отравились. так вот может это не случайно? может ГРУ совместно с ФСБ по тихому нападают на украинцев?
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Если Скрипаль хоть как-то в компетенции ГРУ, то этот ниочемный грантосос кому на хрен нужен??? Зарабатывает себе политическое убежище, только и всего.
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