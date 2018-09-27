Покушение на Верзилова: участник Pussy Riot в первом интервью назвал отравителей. Фото из больницы

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, которого госпитализировали 11 сентября, заявил, что его отравили российские спецслужбы.

"Я предполагаю, что за моим отравление стоит российская секретная служба, возможно российская разведка ГРУ", - сказал Верзилов в интервью Bild.

По его словам, могут быть две причины отравления. Первая - его связь с тремя российскими журналистами, которые погибли в Африке.

Петр Верзилов Bild

"Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в июле, проведя расследования о деятельности российской наемнической группы "Вагнер" в Центральноафриканской Республике. Они собирались снять документальный фильм о "русских наемниках", которые сражались в Сирии и Украине как наемники Кремля", - говорится в сообщении.

Вторая - четыре участника Pussy Riot в форме полицейских выбежали на поле во время второго тайма финального матча ЧМ по футболу.

Петр Верзилов Bild

Верзилов находится в клинике в Берлине. Его девушка не хочет, чтобы он возвращался в Россию, потому что, по ее словам, люди, которые его однажды отравили, попробуют сделать это еще раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верзилова доставили в больницу 11 сентября с признаками отравления. Он жаловался, что теряет сознание, после чего ему стало еще хуже. Он терял способность видеть, разговаривать и прямо ходить.