Покушение на Стерненко: стало известно, кем является второй нападавший

Вторым нападавшим бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" общественного активиста Сергея Стерненко оказался безработный житель Черноморска 1988 года рождения.

Полицейские поймали его возле улицы Армейской. Нападавший был ранен в живот, сообщает 048.ua.

Отмечается, что мужчина заявил полиции, что нигде не работает.

Как пишет "Страна", задержанного зовут Александр Исайклу.

После оказания помощи он был доставлен в Шевченковское РОВД. Личность первого нападавшего, скончавшегося на месте происшествия, также установлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Стерненко поздно вечером 24 мая напали двое мужчин. Активист стал обороняться и нанес одному из нападавших удар ножом в живот, после чего тот умер на месте ЧП. В сети стали распространятся слухи, что он был военным.