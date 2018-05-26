Покушение на Стерненко: полиция озвучила решение по нападавшему

Задержанный полицией участник нападения на экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко проходит по делу как свидетель.

Как передает "Громадське радіо", участника конфликта, ранее задержанного полицией, уже отпустили.

"Сейчас он проходит как свидетель. Он был задержан в порядке ст. 208, был доставлен в медицинское учреждение. Ему оказали помощь, потом с ним провели процессуальные действия, но статус у него сейчас как у свидетеля", - рассказал о случившемся советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, в ближайшее время будет завершено предварительное следствие, которое позволит квалифицировать правонарушение.

Также Форостяк отметил, что подозрение задержанному не вручали. Причины смерти другого фигуранта дела пока полицией не разглашаются.

Напомним, двое мужчин напали на бывшего лидера одесской организации "Правого сектора", активиста Сергея Стерненко поздно вечером 24 мая. Он оборонялся и нанес одному из них удар ножом в живот, в результате чего мужчина умер. Полиция задержала второго подозреваемого.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Стерненко сделал прогноз о будущем решении суда.