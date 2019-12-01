Покушение на депутата в Киеве: вскрылись факты о давнем конфликте

Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря в Киеве, могло быть продолжением конфликта с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.

Еще в 2016 году Соболев заявил об угрозах со его стороны, отметив, что привлечены были даже народные депутаты и добровольческий батальон "Святая Мария".

Вячеслав Соболев facebook /vyacheslav.sobolev.73

Это якобы произошло из-за недвижимости в Мариуполе. В СМИ распространили информацию, что Емельянова уволили с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Однако это оказалось не так.

Соболев и Емельянов

3 июня 2018 вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение привлечь его к дисциплинарной ответственности и применить дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с занимаемой должности.

Емельянову приписывают ряд эпизодов: вмешательство в течение 2013-2014 годов в процесс осуществления судопроизводства, в частности давление на судью хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову; решения конкретных судебных дел; препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях; давление на судей путем побуждения, угроз, шантаж и другое противоправное воздействия.

Покушение на Соболева - давний конфликт с Емельяновым

В январе 2019 года в Высший совет правосудия поступило представление на увольнение Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Тем не менее, ВСП еще не рассмотрел это представление, приостановив процесс 10 октября 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 декабря неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в результате чего погиб 3-летний сын Соболева.

Свидетельница обстрела рассказала, что у ребенка не было шансов выжить из-за жутких травм: малыш стал "жертвой взрослых игр".

Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с Емельяновым. Депутат получал угрозы, в том числе, физической расправы.

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