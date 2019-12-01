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2 декабря • обновлено в 00:38
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Покушение на депутата в Киеве: вскрылись факты о давнем конфликте

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Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, которое произошло 1 декабря в Киеве, могло быть продолжением конфликта с судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым.

Еще в 2016 году Соболев заявил об угрозах со его стороны, отметив, что привлечены были даже народные депутаты и добровольческий батальон "Святая Мария".

Вячеслав Соболев

Вячеслав Соболев

facebook /vyacheslav.sobolev.73

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Это якобы произошло из-за недвижимости в Мариуполе. В СМИ распространили информацию, что Емельянова уволили с должности судьи Высшего хозяйственного суда. Однако это оказалось не так.

Покушение на депутата в Киеве: вскрылись факты о давнем конфликте

Соболев и Емельянов

Соболев и Емельянов

3 июня 2018 вторая дисциплинарная палата ВСП приняла решение привлечь его к дисциплинарной ответственности и применить дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с занимаемой должности.

Емельянову приписывают ряд эпизодов: вмешательство в течение 2013-2014 годов в процесс осуществления судопроизводства, в частности давление на судью хозяйственного суда Киева Аллу Прыгунову; решения конкретных судебных дел; препятствование осуществлению судами правосудия на определенных законом основаниях; давление на судей путем побуждения, угроз, шантаж и другое противоправное воздействия.

Покушение на Соболева - давний конфликт с Емельяновым

Покушение на Соболева - давний конфликт с Емельяновым

В январе 2019 года в Высший совет правосудия поступило представление на увольнение Емельянова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины. Тем не менее, ВСП еще не рассмотрел это представление, приостановив процесс 10 октября 2019 года.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Убийство в Киеве
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Тег
стрельба
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