Убийство сына Соболева: депутат рассказал новые детали и пообещал 2 млн грн

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его супруга Инна, в ходе покушения на которых погиб их 3-летний сын, выплатят 2 млн грн ($83,2 тыс.) за информацию о заказчике преступления.
Об этом они сообщили на брифинге для журналистов в среду, 15 января, передает издание "Громадське".
"Мы с женой приняли такое решение. Если это будет полиция – мы готовы отдать средства на техническое использование. Надо прекращать эти преступления", – сказал Соболев.
Соболев и его погибший сын
Коллаж
Депутат также заявил, что как минимум один сотрудник правоохранительных органов якобы был в контакте с исполнителями покушения.
По его информации, к убийству сына могут быть причастны еще минимум два человека, однако над ними не работают следователи.
"У меня есть стопроцентная информация о том, что два человека, которые могут быть причастны к убийству моего сына, сейчас гуляют по стране. Стрелок ездил на стрельбище, готовил винтовку. Об этом знало несколько человек", – отметил депутат.
Он добавил, что Андрей Лаврега – подозреваемый в убийстве – посещал акции общественной организации "Традиция и порядок", членом которой был подозреваемый организатор преступления Юсуп Абуев и которую якобы покинул в июле 2019 года.
Адвокат депутата Егор Бодров подчеркнул, что последнего до сих пор нет в базе Интерпола.
Вячеслав Соболев с женой Инной на брифинге 15 января
hromadske/Виктория Рощина
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они экс-бойцы УДА.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из здания.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
Задержанным за убийство трехлетнего мальчика объявили о подозрении.
Шевченковский районный суд Киеве 4 декабря избрал меру пресечения подозреваемым в убийстве ребенка. Их арестовали на 2 месяца без права внесения залога.
По словам народного депутата 8-го созыва Игоря Мосийчука, организатором покушения на Соболева оказался Абуев.
Сам Абуев заявил, что непричастен к преступлению.
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