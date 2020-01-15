Убийство сына Соболева: депутат рассказал новые детали и пообещал 2 млн грн

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев и его супруга Инна, в ходе покушения на которых погиб их 3-летний сын, выплатят 2 млн грн ($83,2 тыс.) за информацию о заказчике преступления.

Об этом они сообщили на брифинге для журналистов в среду, 15 января, передает издание "Громадське".

"Мы с женой приняли такое решение. Если это будет полиция – мы готовы отдать средства на техническое использование. Надо прекращать эти преступления", – сказал Соболев.

Соболев и его погибший сын Коллаж

Депутат также заявил, что как минимум один сотрудник правоохранительных органов якобы был в контакте с исполнителями покушения.

По его информации, к убийству сына могут быть причастны еще минимум два человека, однако над ними не работают следователи.

"У меня есть стопроцентная информация о том, что два человека, которые могут быть причастны к убийству моего сына, сейчас гуляют по стране. Стрелок ездил на стрельбище, готовил винтовку. Об этом знало несколько человек", – отметил депутат.

Он добавил, что Андрей Лаврега – подозреваемый в убийстве – посещал акции общественной организации "Традиция и порядок", членом которой был подозреваемый организатор преступления Юсуп Абуев и которую якобы покинул в июле 2019 года.

Адвокат депутата Егор Бодров подчеркнул, что последнего до сих пор нет в базе Интерпола.

Вячеслав Соболев с женой Инной на брифинге 15 января hromadske/Виктория Рощина

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