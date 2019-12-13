Покушение с убийством ребенка Соболева: Аваков назвал размер "гонорара" для киллера

Снайперу, который застрелил ребенка во время покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, пообещали $1 тыс. перед нападением.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков. При этом чиновник отметил, что в случае успеха киллеру обещали дать $20 тыс.

"В нашей стране на пятом году войны огромное количество прошли фронт, огромное количество людей получили ордена, медали. Если ветеран войны молодой парень, снайпер, стреляет, как наёмный киллер, убивает 3-летнего ребенка, это факт. Да, он орденоносец, он герой войны. Но мы должны на это реагировать", – добавил министр.

Аваков также напомнил, что ветераны АТО участвовали в убийстве российского оппозиционного политика Дениса Вороненкова, активистки Екатерины Гандзюк и волонтера Виталия Олешко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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