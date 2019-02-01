|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Покушение на полицейского в Харькове: установлен заказчик

1.4тЧитать материал на украинском

Правоохранители заявили, что собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в заказе нападения на офицера уголовного розыска в Харькове.

Об установлении предполагаемого заказчика нападения доложил 1 февраля во время рабочего совещания в Харькове первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей", - заявил Аброськин.

Раненый полицейский

Раненый полицейский

Facebook Вячеслав Аброськин

Новости
''Жить только начали'': появились фото и имена погибших под Одессой молодых полицейских

Он также подчеркнул, что работу по розыску всех, кто причастен к нападению, надо усилить, а сбор доказательств должен быть "тщательным и всесторонним".

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области отметили, что раненый милиционер сейчас в сознании, однако подробностей пока не сообщили.

Совещание полиции в Харькове

Совещание полиции в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 16 января двое неизвестных обстреляли полицейского и скрылись с места преступления. По предварительным данным, они уехали на авто Daewoo Lanos синего цвета. Офицер Департамента уголовного розыска получил тяжелые ранения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Вячеслав Аброськин
Место
УкраинаХарьков
Теги
Национальная полиция Украиныполиция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги