Покушение на полицейского в Харькове: установлен заказчик

Правоохранители заявили, что собрано достаточно доказательств для сообщения о подозрении в заказе нападения на офицера уголовного розыска в Харькове.

Об установлении предполагаемого заказчика нападения доложил 1 февраля во время рабочего совещания в Харькове первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщил департамент коммуникации Нацполиции Украины.

"На сегодняшний день собрана достаточная доказательная база для сообщения заказчику убийства о подозрении. По нашей информации, он находится за границей", - заявил Аброськин.

Раненый полицейский Facebook Вячеслав Аброськин

Он также подчеркнул, что работу по розыску всех, кто причастен к нападению, надо усилить, а сбор доказательств должен быть "тщательным и всесторонним".

В отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области отметили, что раненый милиционер сейчас в сознании, однако подробностей пока не сообщили.

Совещание полиции в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 16 января двое неизвестных обстреляли полицейского и скрылись с места преступления. По предварительным данным, они уехали на авто Daewoo Lanos синего цвета. Офицер Департамента уголовного розыска получил тяжелые ранения.

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