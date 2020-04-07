Полиция нашла оружие, из которого стреляли в николевского бизнесмена Михаила Титова, известного в криминальном мире как "Мультик".

Правоохранители установили место, откуда велась стрельба, сообщается на сайте Министерства внутренних дел (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Оружие, охотничий карабин "Сайга" калибра 7,62, обнаружено на техническом этаже пятиэтажного здания. Он был украден в 2018 году, а до этого принадлежал частному лица. Также найден снаряженный магазин и гильза.

Полиция продолжает поиски заказчика и исполнителей покушения. Пострадавший находится в реанимации под присмотром правоохранителей.

Между тем "Преступности.НЕТ" со ссылкой на свои источники в Службе безопасности Украины сообщает, что стреляли из армейского автомата АК-47, который украли из ВСУ в 2018 году.

Оружие якобы состояло на учете одной из воинских частей и находится в базе розыске МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве выстрелом в голову ранили бизнесмена Михаила Титова, который также известен в криминальном мире как "Мультик". Стрельба произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт" в центре города.

Правоохранители рассматривают пять основных версий покушения на Титова – месть, дележ сфер влияния в криминальной среде, конкуренция, долги и заказное убийство.

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