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Покушение на "министра обороны "ДНР": террористы назвали виновных

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Так называемый "министр обороны "ДНР" Владимир Кононов обвинил в обстреле здания Службу безопасности и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Я думаю, что это скорее всего СБУ и ГУР Украины, которые забросили сюда "диверсионщиков". Это работают специалисты, это действительно является предметом не одного дня подготовки", – заявил он.

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По словам Кононова, они нашли триногу в подвалах и управляемое устройство. Второй снаряд не сработал.

Как сообщал "Обозреватель", обстрел здания произошел 1 февраля. По предварительной версии, это было покушение на Кононова. В результате выстрела гранатомета вылетело окно.

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Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
Объекты
Новости ДНРстрельбаСлужба безопасности УкраиныГлавное управление разведки
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