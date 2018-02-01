Покушение на "министра обороны "ДНР": террористы назвали виновных

Так называемый "министр обороны "ДНР" Владимир Кононов обвинил в обстреле здания Службу безопасности и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Я думаю, что это скорее всего СБУ и ГУР Украины, которые забросили сюда "диверсионщиков". Это работают специалисты, это действительно является предметом не одного дня подготовки", – заявил он.

По словам Кононова, они нашли триногу в подвалах и управляемое устройство. Второй снаряд не сработал.

Как сообщал "Обозреватель", обстрел здания произошел 1 февраля. По предварительной версии, это было покушение на Кононова. В результате выстрела гранатомета вылетело окно.