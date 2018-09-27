Покушение на Михайлика: суд огласил решение по главному подозреваемому

В Киевском районном суде Одессы избирают меру пресечения подозреваемым в покушении на общественного активиста Олега Михайлика (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Речь идет о гражданах Грузии по фамилиям Торнике, Лаше и Манучару. По словам следователя, все подозреваемые добровольно приехали в Приморский отдел полиции, без повестки, сообщает "Думская".

Также отмечается, что подозреваемого Торнике привезли в зал суда на каталке: мужчина якобы парализован (по другим данным, у него парализована только рука).

Суд над подозреваемыми в покушении на Михайлика "Думская"

Суд над подозреваемыми в покушении на Михайлика "Думская"

По данным полиции, этот мужчина является лидером серьезной преступной группировки. "Задержали его в тот момент, когда он пытался уничтожить вещественные доказательства своего участия в организации покушения на Михайлика. Торнике является "смотрящим" по поселку Котовского в Одессе от вора в законе Миндии Хромого. Его по рекомендации последнего скоро должны были самого короновать в воры. Два месяца назад Торнике устроил стрельбу на улице Балковской по активистам, ветеранам АТО", — рассказал источник в уголовном розыске.

Кроме того, есть непроверенные данные, которые свидетельствуют о том, что Торнике связан с одним из бывших заместителей начальника одесской полиции.

По состоянию на 14:03 27 сентября Торнике был отправлен в следственный изолятор без возможности выйти на свободу под залог. Бойцы "КОРДа" оттеснили от подозреваемого его сестру, после чего мужчину увезли. Сразу после этого судьи начали рассматривать вопрос подозреваемого Манчучару.

Суд над подозреваемыми в покушении на Михайлика "Думская"

Суд над подозреваемыми в покушении на Михайлика "Думская"

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на Михайлика было осуществлено 22 сентября. В него стреляли во дворе собственного дома. Активиста отправили в операционную с тяжелым ранением грудной клетки. В результате нападения Михайлик потерял больше литра крови и пережил клиническую смерть.

26 сентября полиция задержала троих подозреваемых в преступлении. Они сознались в своей причастности к покушению.