Покушение на криминального авторитета "Мультика" в Николаеве: названы пять версий

Правоохранители рассматривают пять основных версий покушения на николаевского криминального авторитета Михаила Титова ("Мультика").

Среди них – месть, дележ сфер влияния в криминальной среде, конкуренция, долги и заказное убийство, отметил заместитель главы Национальной полиции Украины – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе в комментарии "Николаевским новостям".

Михаил Титов Novosti-N.org

"Первая – преступление совершено на почве мести. Вторая – оно связано с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Не исключаем, что также поводом послужила конкуренция в бизнесе. Четвертая версия – преступление совершено из-за невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пятая – это покушение было совершено на заказ", – рассказал он.

Вместе с тем, в полиции пока не выделяют ни одну из версий как приоритетную и отрабатывают все направления.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля в Николаеве выстрелом в голову ранили бизнесмена Михаила Титова, который также известен в криминальном мире как "Мультик". Стрельба произошла во дворе офисного центра "Техноконтракт" в центре города.

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