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2 декабря • обновлено в 22:17
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Покушение на депутата в Киеве: в полиции сказали, что грозит киллеру

2.6т
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Киллеру, который в центре Киева расстрелял авто депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в случае поимки грозит до 15 лет лишения свободы.

Об этом рассказала в эфире ObozTV спикер Шевченковского отделения полиции Киева Анна Зубрева, комментируя резонансное преступление и гибель от пули 3-летнего сына Соболева.

"Вчера и сегодня правоохранители опрашивают всех свидетелей и очевидцев данного события, изымают записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники проводят весь комплекс оперативно-розыскных мер, чтобы установить подозреваемого и его задержать. Если их задержат, им грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщила представитель полиции.

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Она напомнила, что в воскресенье в 17:15 были введены две полицейские спецоперации, которые продолжаются до сих пор.

Комментируя состояние Вячеслава Соболева, Зубрева отметила: "С ним все нормально, и вчера тоже все нормально было".

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Новости Киева Новости Киева и Киевской области Криминал
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
Тег
убийство
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