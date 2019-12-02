Покушение на депутата в Киеве: в полиции сказали, что грозит киллеру

Киллеру, который в центре Киева расстрелял авто депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в случае поимки грозит до 15 лет лишения свободы.
Об этом рассказала в эфире ObozTV спикер Шевченковского отделения полиции Киева Анна Зубрева, комментируя резонансное преступление и гибель от пули 3-летнего сына Соболева.
"Вчера и сегодня правоохранители опрашивают всех свидетелей и очевидцев данного события, изымают записи с камер видеонаблюдения. Сейчас оперативники проводят весь комплекс оперативно-розыскных мер, чтобы установить подозреваемого и его задержать. Если их задержат, им грозит до 15 лет лишения свободы", – сообщила представитель полиции.
Она напомнила, что в воскресенье в 17:15 были введены две полицейские спецоперации, которые продолжаются до сих пор.
Комментируя состояние Вячеслава Соболева, Зубрева отметила: "С ним все нормально, и вчера тоже все нормально было".
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Вячеслав Соболев с семьей.
В лобовое стекло Range Rover выстрелили, когда машина остановилась на светофоре. Соболев успел наклониться, а пуля прошла к заднему сидению и попала в шею трехлетнего малыша Саши.
OBOZREVATEL выяснил, что Вячеслав Соболев несколько лет находится в жестком конфликте с влиятельным судьей Артуром Емельяновым. Ему и его семье поступали угрозы, в том числе физической расправы.
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