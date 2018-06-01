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Покушение на Бабченко: выяснилось, что будет с "убойным списком"

3.2тЧитать новость на украинском

Украинские правоохранительные органы располагают списком из 30 людей, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко.

Как заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в программе "Право на власть" на телеканале "1+1", каждому из этого списка будет предоставлена охрана.

"У нас есть этот список. Сейчас этот список находится в руках СБУ, и все люди, в нем перечисленные, получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их смерть", - сказал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, инсценировка убийства российского журналиста Аркадия Бабченко помогла спецслужбам Украины собрать данные о других запланированных Москвой терактах.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоЮрий Луценко
Место
Украина
Объект
Генеральная прокуратура Украины
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