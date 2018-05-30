Покушение на Бабченко: в реакции России увидели показательный момент

Кремль попытался максимально использовать мнимое "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы раскачать ситуацию в Украине. Реакция России на инцидент показывает, что там о готовящемся покушении знали заранее.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич.

Как отметил эксперт, после новости о якобы "убийстве" Бабченко он проанализировал, как Россия может использовать этот факт для раскачки ситуации.

"Российский Следком за считанные часы открыл уголовное дело. За считанные часы заявление о том, что Украина "failed state" (несостоявшееся государство – ред.) и не может обеспечить безопасность, прозвучало уже в ООН от российского представителя. После этого появилось несколько тезисов через российские масс-медиа, что это заказное убийство, выгодное украинским политикам, что сама Украина не может гарантировать безопасность и обеспечить расследование", - напомнил он.

Тышкевич обратил внимание, что Следственный комитет РФ завел дело после того, как информация об убийстве журналиста появилась в Facebook и в прессе.

"Попадание информации в прессу не является официальным подтверждением. Уголовное дело требует определенных процедур, и его можно завести по факту преступления, а факт не был подтвержден. Таким образом, Следком РФ имел какую-то информацию, которой не имели, в частности, журналисты и следователи", - пояснил он.

"Следком РФ мог иметь информацию от заказчика, что все прошло удачно, и после этого завел дело. Обратите внимание, насколько они были уверены в себе, как был уверен в себе спикер в Совбезе ООН. Они не сомневались в том, что Бабченко уже мертв", - добавил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, "убийство" журналиста Аркадия Бабченко оказалось спецоперацией СБУ.

СБУ установила, что за денежное вознаграждение $15 тыс. Бабченко планировал убить экс-боец АТО.

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