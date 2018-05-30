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Покушение на Бабченко: СБУ показала момент передачи денег киллерами

7.1тЧитать новость на украинском

Служба безопасности Украины обнародовала фрагмент разговора между организатором и исполнителем покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

Согласно опубликованному видео в YouTube, гражданин Украины "Г", завербованный спецслужбами РФ, и гражданин Украины "Ц" – исполнитель покушения - общаются по поводу оплаты.

Собеседники сидят в машины и пересчитывают деньги, а также говорят об "инструменте".

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Покушение на Бабченко: СБУ обнародовала видео задержания заказчика "убийства"

Как сообщал OBOZREVATEL, об "убийстве" Бабченко в собственной квартире стало известно 29 мая. Сообщалось, что в него стреляли, после чего он якобы умер в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала фоторобот предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге СБУ выяснилось, что это была спецоперация. Кроме того, спецслужбы выяснили, что Бабченко хотели убить за вознаграждение в $15 тыс.

Читайте все новости по теме "Покушение на Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Покушение на Аркадия Бабченко
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
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