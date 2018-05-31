Покушение на Бабченко: организатора подозревают в терроризме

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении организатору покушения на убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

По информации источников "Українських Новин" в правоохранительных органах, задержанному было сообщено о подозрении ночью по ст. 258 (теракт) Уголовного кодекса.

При этом он сам пока не ознакомлен с ходатайством об избрании меры пресечения.

Защита подозреваемого пока не комментирует эту ситуацию.

Также СБУ опубликовала видео задержания в Киеве организатора "убийства" Бабченко.

Отметим, что организатор нашел для исполнения убийства экс-участника АТО, которому и заплатил $15 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, о якобы убийстве Бабченко стало известно ночью 29 мая.

Сообщалось, что в него стреляли, после чего он "умер" в карете "скорой помощи". Информацию "подтвердили" в полиции, которая опубликовала "фоторобот" предполагаемого убийцы.

30 мая на брифинге в Киеве глава СБУ Василий Грицак сообщил, что все это было инсценировкой и речь идет о спецоперации СБУ по поимке заказчика убийства журналиста.