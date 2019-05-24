Покушение на активистов в Одессе: в полиции заявили об исчезновении вещественных доказательств

Ряд вещественных доказательств в делах о покушении на активистов в Одесской области исчезли.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции - начальник Главного следственного управления Виталий Невгад на последнем заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк,сообщает LB.

"Да, такой факт (исчезновение вещественных доказательств) действительно имеет место. По данной ситуации было проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования ряд сотрудников был уволен из органов Национальной полиции. Материалы и выводы служебного расследования направлены по территориальности в ГБР (Государственное бюро расследований), которым в свое время внесена информация в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований) и начато расследование. Если будет установлено, что действия сотрудников полиции имеют признаки состава преступления, они будут нести уголовную ответственность", - сказал он.

Сергей Стерненко

Невгад отметил, что утеря вещественных доказательств касается 3 уголовных производств:

"Имеется в виду три уголовных производства по эпизоду, который объединен в одно уголовное производство... Кроме ситуации по Одессе фактически нами не было установлено фактов отсутствия или уголовных производств или вещественных доказательств", - подчеркнул он.

Внефракционный депутат Верховной Рады Украины Борислав Береза намерен еще направить в Нацполицию сообщение для расследования фактов систематического исчезновения в течении 3 лет вещественных доказательств по делу активистки Валентины Макаровой в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, поздно вечером 24 мая 2018 года в Одессе с ножом напали на бывшего лидера местной ячейки "Правого сектора", общественного активиста Сергея Стерненко.

Ранее 1 мая в Одессе Стерненко выстрелили в затылок.

22 сентября 2018 года в Одессе неизвестный совершил покушение на активиста Олега Михайлика. Ему выстрелили в грудную клетку.

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