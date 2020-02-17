Взял деньги и пропал: Мосийчук показал фото "исполнителя" покушения и назвал тех, кто "слил" дело

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук рассказал, как контрразведка СБУ разыграла второе покушение на него и якобы "слила" громкое дело.

Скандальные подробности, которые были неизвестны ранее, прозвучали в интервью на канале "Свободный". Деталями поделился также человек, который принимал "заказ" на Мосийчука и сотрудничал со спецслужбой – чеченец Анзор (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сотрудники контрразведки дали Анзору контакты подставного "киллера" и устроили так называемую слежку за Мосийчуком, передавая все материалы заказчикам нового покушения в Чечню, чтобы у тех не возникало подозрений.

Мосийчук показал "исполнителя" покушения и обвинил СБУ

По словам Анзора, исполнителем должен был стать бывший командир роты Нацполиции "Східний корпус" Олег Ширяев. Он договорился с Анзором о всех деталях – "киллер" за деньги должен был предоставить видео убийства.

Олег Ширяев

Переписка Анзора с Ширяевым

Предоплату в размере 20 тысяч долларов Ширяеву привез курьер от главы Чечни Рамзана Кадырова. Сразу после этого сотрудник СБУ Александр Поклад, который организовал "игру", перестал выходить на связь с Мосийчуком. Не отвечали в СБУ и на звонки Анзора.

Подтверждение передачи аванса

Через несколько месяцев Поклад признался Мосийчуку, что всех следователей по делу фактически уволили. Далее, по словам бывшего нардепа, "начался мороз" и больше ни у кого невозможно было узнать никакие детали.

Ничего якобы не сделал и глава СБУ Иван Баканов, которому Мосийчук пожаловался на действия его подчиненных.

Анзора также возмутило, что контрразведка СБУ взяла предоплату и исчезла. Кроме того, чеченцу запретили въезд в Украину.

"Организатор" покушения Анзор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что убийство Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука "заказало" окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

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