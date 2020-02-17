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17 февраля • обновлено в 22:21
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Взял деньги и пропал: Мосийчук показал фото "исполнителя" покушения и назвал тех, кто "слил" дело

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Бывший народный депутат Игорь Мосийчук рассказал, как контрразведка СБУ разыграла второе покушение на него и якобы "слила" громкое дело.

Скандальные подробности, которые были неизвестны ранее, прозвучали в интервью на канале "Свободный". Деталями поделился также человек, который принимал "заказ" на Мосийчука и сотрудничал со спецслужбой – чеченец Анзор (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, сотрудники контрразведки дали Анзору контакты подставного "киллера" и устроили так называемую слежку за Мосийчуком, передавая все материалы заказчикам нового покушения в Чечню, чтобы у тех не возникало подозрений.

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Мосийчук показал "исполнителя" покушения и обвинил СБУ

Мосийчук показал "исполнителя" покушения и обвинил СБУ

По словам Анзора, исполнителем должен был стать бывший командир роты Нацполиции "Східний корпус" Олег Ширяев. Он договорился с Анзором о всех деталях – "киллер" за деньги должен был предоставить видео убийства.

Олег Ширяев

Олег Ширяев

Переписка Анзора с Ширяевым

Переписка Анзора с Ширяевым

Предоплату в размере 20 тысяч долларов Ширяеву привез курьер от главы Чечни Рамзана Кадырова. Сразу после этого сотрудник СБУ Александр Поклад, который организовал "игру", перестал выходить на связь с Мосийчуком. Не отвечали в СБУ и на звонки Анзора.

Подтверждение передачи аванса

Подтверждение передачи аванса

Через несколько месяцев Поклад признался Мосийчуку, что всех следователей по делу фактически уволили. Далее, по словам бывшего нардепа, "начался мороз" и больше ни у кого невозможно было узнать никакие детали.

Ничего якобы не сделал и глава СБУ Иван Баканов, которому Мосийчук пожаловался на действия его подчиненных.

Анзора также возмутило, что контрразведка СБУ взяла предоплату и исчезла. Кроме того, чеченцу запретили въезд в Украину.

"Организатор" покушения Анзор

"Организатор" покушения Анзор

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что убийство Амины Окуевой и покушения на ее мужа Адама Осмаева и бывшего нардепа Игоря Мосийчука "заказало" окружение главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Читайте все новости по теме "Покушение на Мосийчука" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Покушение на Мосийчука
Персоны
Адам Осмаев Амина Окуева Иван Баканов Игорь Мосийчук
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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