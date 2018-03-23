Покровители Савченко: Тымчук раскрыл подробности

Народный депутат Украины от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что может подтвердить наличие у задержанной накануне внефракционного нардепа Надежды Савченко высоких покровителей во власти.

"Во-первых, в военный вуз (да еще летный) невозможно попасть без "волосатой лапы" с подобными морально-психологическими качествами, патологической склонностью к эпатажу, полным отсутствием понимания дисциплины (а это доказало то же ее пребывание в Ираке — спросите у тех, кто служил в контингенте, об "операции "Сука")", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Во-вторых, он уверяет, что уже спрашивал у некоторых генералов, каким "макаром" Савченко попала в тот же контингент в Ираке, куда военнослужащие направлялись только через жесткий отбор.

"Генералы разводили руками, и говорили, что подобная "просьба" поступила с высокого уровня (должностей-фамилий, правда, не называли)", — сообщил народный депутат.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко лишили неприкосновенности и задержали 22 марта в здании Верховной Рады.

Напомним, после этого экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что у Савченко всегда были и остаються серьезные покровители в верхушке украинской власти, которые решали все ее проблемы.