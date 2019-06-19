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"Покойся с миром, воин": в зоне ООС погиб 24-летний морпех

2.7тЧитать материал на украинском

Силы ООС понесли новую боевую потерю. 19 июня в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела, погиб наводчик отделения морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на официальной странице 35-й ОБМП в Facebook. "С грустью и болью сообщаем о тяжелой утрате в нашей семье морпехов. Сегодня, 19 июня, во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Ляшок Александр Иванович", — говорится в сообщении.

Александр Ляшок, 35-я ОБМП ВСУ

Александр Ляшок, 35-я ОБМП ВСУ

Новости
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Погиб Олександр Ляшок под Новотроицким Донецкой области. В бригаде утверждают: погибший воин, несмотря на молодой возраст, был настоящим морпехом.

"Он был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом человеком, которому навсегда останется 24 года... Ты настоящий морпех, ты — в наших сердцах и с нами в строю, покойся с миром, воин", — говорится в официальном извещении о гибели бойца.

Ранее сообщалось, что 17 июня на Донбассе погиб командир разведки 42-го ОМБ пятьдесят седьмой ОМП бригады Павел Тихонов. При этом, незаконные военизированные формирования "Л/ДНР" продолжают обстреливать позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями калибров.

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Тема
Війна на Донбасі
Место
Украина
Теги
войнапогиб боец
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Светлая память герою Украины. Земля тебе пухом.
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Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Maksimenko Olga, он защищал свою страну, свою Родину Украину от от рашиской мрази. Светлая ему память. Такие как он попадают в рай. А такие как ты просто сдохнут. Что вы и делаете.
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Maksimenko Olga
Maksimenko Olga
Пупкин Владимир, Он не хотел жить. хотел геройства: вот бог и забрал его себе.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Этот на своей мине подорвался, разминировать наверно хотел. Тымчука вон собственный пистолет пристрелил, чистил плохо)
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
несмотря на молодой возраст, был настоящим морпехом рагулем. Замля железобетоном!
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