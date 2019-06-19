"Покойся с миром, воин": в зоне ООС погиб 24-летний морпех

Силы ООС понесли новую боевую потерю. 19 июня в результате множественных осколочных ранений, полученных во время вражеского обстрела, погиб наводчик отделения морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Об этом сообщается на официальной странице 35-й ОБМП в Facebook. "С грустью и болью сообщаем о тяжелой утрате в нашей семье морпехов. Сегодня, 19 июня, во время обстрела со стороны противника от множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Ляшок Александр Иванович", — говорится в сообщении.

Александр Ляшок, 35-я ОБМП ВСУ

Погиб Олександр Ляшок под Новотроицким Донецкой области. В бригаде утверждают: погибший воин, несмотря на молодой возраст, был настоящим морпехом.

"Он был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом человеком, которому навсегда останется 24 года... Ты настоящий морпех, ты — в наших сердцах и с нами в строю, покойся с миром, воин", — говорится в официальном извещении о гибели бойца.

Ранее сообщалось, что 17 июня на Донбассе погиб командир разведки 42-го ОМБ пятьдесят седьмой ОМП бригады Павел Тихонов. При этом, незаконные военизированные формирования "Л/ДНР" продолжают обстреливать позиции украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями калибров.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!