Поклонскую подловили на наглом вранье в интервью Гордону: видеодоказательства

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью журналисту Дмитрию Гордону отличилась множеством лживых и манипулятивных заявлений об Украине.

Анализ интервью провело издание "Крым.Реалии", устроив "детектор лжи" для Поклонской.

Во-первых, предательница Украины назвала Майдан "государственным переворотом" и "обманом украинцев", повторив главные тезисы российской пропаганды, которые звучат до сих пор.

Также Поклонская соврала о том, как стала прокурором Крыма. Несмотря на то, что ее уволили из украинских органов за нарушение присяги, 11 марта 2014 года она договорилась о работе на оккупантов, посмев и далее представляться сотрудником генпрокуратуры. В то время Крым еще жил в поле украинского законодательства.

Гордон и Поклонская

В-третьих, Поклонская опровергала аннексию Крыма Россией, утверждая о проведении "законного референдума". Ее даже не смутил факт, что "присоединение" полуострова к РФ до сих пор не признано международным сообществом.

Четвертое – она обвинила Меджлис в диверсиях, массовых беспорядках, преступлениях. Однако глава ведомства Рефат Чубаров пояснил, почему Кремль пошел против Меджлиса: "Им не удалось нас купить, не удалось нас запугать. Тогда они решили нас запретить".

Пятый фейк Поклонской заключается в том, что она заявила, что якобы не понимает, в чем ее обвиняют в Украине. Хотя на самом деле ее адвокаты уже давно работают в Украине и ведут дела о нарушениях украинских законов.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью Гордону Поклонская даже умудрилась признаться в любви к Украине, исполнив песню на украинском языке.