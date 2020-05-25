Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская назвала местью уголовные дела, открытые против нее в Украине.

Об этом Поклонская заявила в своем Telegram-канале, утверждая, что ранее якобы ничего не знала об этих уголовных делах.

"Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот", – написала Поклонская.

Она заявила, что украинская прокуратура якобы "занимается симуляцией" и ведет "виртуальные расследования".

Наталья Поклонская Парламентская газета

Как писал OBOZREVATEL, украинская прокуратура объявила два подозрения Поклонской по статьям о создании преступной организации, незаконном лишении свободы/похищению человека и нарушении законов и обычаев войны.

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