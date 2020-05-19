Поклонская заговорила о новом референдуме по Крыму в Украине

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что Киеву якобы пора признать "российский выбор" крымчан и убедиться в нем через специальный референдум.
Как пишет РИА Новости, пособница оккупантов считает, что у населения пора спросить, поддерживает ли оно бесконечную "тягомотину с песней про оккупацию крымского региона".
"Если бы власть хотела знать мнение людей, уже организовали бы референдум в Украине и спросили у жителей страны – поддерживают ли они эту тягомотину с заезженной песней про оккупацию или хотят начать развивать благосостояние украинцев и установить нормальный диалог с теми, кого якобы оккупировали", – съязвила Поклонская.
Наталья Поклонская
"Парламентская газета"
По ее словам, Украине необходимо строить свое будущее с учетом принятия "выбора" крымчан и "российского" статуса Крыма как случившегося "исторического и юридического факта". Кроме того, захват Россией украинской территории предательница назвала последствием "государственного переворота" в Украине в 2014 году.
"Украинские политики только могут критиковать и ставить под сомнения выбор крымчан, прикидываясь "немовлятами". Им наплевать на то, что люди уже устали кормить гвардию политиков, занимающихся только тем, чтобы шестой год подряд говорить с печальными глазами про оккупацию. Уверена, если бы у жителей Украины спросили, поддерживают ли они бесконечный политический "плач Ярославны" и распил бюджета на деоккупацию Крыма, ответ был бы отрицательным", – высказалась Поклонская.
По ее словам, простые люди в Украине якобы скажут, что пора заниматься развитием и укреплением страны, пока окончательно ее не уничтожили политические "диджеи".
Как сообщал OBOZREVATEL:
в интервью Гордону Поклонская заявила, что Россия якобы не оккупировала украинский полуостров Крым, а война на Донбассе – "гражданская".
Также перебежчица заявила, что беглый экс-президент Виктор Янукович повторил бы судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи, если бы остался в Украине. Однако она назвала его устранение от власти незаконным.
Ранее коллаборационистка поблагодарила "зеленых человечков" за оккупацию украинского Крыма.
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