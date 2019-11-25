"Хочет казаться наивной дурочкой!" Поклонская взбесила экс-чиновника "ДНР"

Депутат Государственной Думы России, бывший "прокурор" Крыма Наталья Поклонская выступила за поддержку гастролей звезд РФ и Украины в страны друг друга.

Своим мнением она поделилась на странице в Instagram, прокомментировав в частности то, что певица София Ротару собирается выступить в Москве.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан.

От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому. Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот – это отличный шаг для нормализации отношений", – написала Поклонская.

Наталья Поклонская burckina-new.livejournal.com

Ее слова вызвали бурное обсуждение в сети. В частности, "экс-спикер МИД ДНР" Константин Долгов на своем Telegram-канале взбесился из-за того, что Поклонская якобы оправдывает Ротару, которая помогала деньгами участникам АТО.

"То есть операции по убийству жителей Донбасса украинскими вооруженными формированиями... Поклонская неоднократно посещала "ДНР" в рамках личной PR-компании, но там почему-то о Ротару не говорила, зато говорила другие вещи: Киев, х*нта, не забудем, не простим и тому подобное", – утверждает пропагандист.

Он добавил, что Поклонская "хочет казаться наивной дурочкой, но в Госдуму не попадают наивные дурочки и дураков там тоже нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская выдала историю об "исцелении" от тяжелой болезни святым во сне.

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