Депутат Государственной думы России, бывший "прокурор" аннексированного Крыма Наталья Поклонская заявила, что считает себя украинкой и гордится этим.

Об этом она рассказала в интервью изданию Wonderzine. Женщина также отметила, что воспитывалась в религиозной семье.

"Я росла в Украине. Я украинка, родилась в Луганске, мои родные родились там. И это часть моей личности, мои корни, и я этим горжусь – тем, что я получила в детстве эту культуру, эти традиции, эти обычаи. Как мы говорили на суржике своем донбасском. Я люблю украинский язык – выучила его в Киеве – и все, что связано с этой страной", – сказала Поклонская.

На вопрос о вере она ответила, что все ее бабушки были воцерковленными.

"Везде у них иконы огромные висели, как в нормальной украинской семье, рушники, часы с маятником", – вспомнила депутат Госдумы.

В 1990 году она переехала в Крым. "В нашей деревне возле школы была маленькая церковь – я стала туда ходить", – добавила экс-"прокурор" оккупированного украинского полуострова.

Наталья Поклонская в вышиванке facebook.com/volodymyr.sheremet.96

Как писал OBOZREVATEL, Наталья Поклонская также заявила, что якобы была готова воевать на стороне оккупантов за Крым во время событий 2014 года.

Ранее, во время визита в Сербию, она сказала, что временно аннексированный полуостров якобы является Россией.

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