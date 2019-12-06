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6 декабря • обновлено в 12:18
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"Это Россия": Поклонская оскандалилась наглым заявлением о Крыме

1.3т
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Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинский полуостров и Севастополь якобы являются Россией.

Такое лживое заявление прозвучало из ее уст во время визита в парламент Сербии по приглашению ультранационалистической оппозиционной партии "Двери", пишет "Крым. Реалии".

"Крым и Севастополь действительно Россия", – высказалась пособница оккупантов. Аналогичную риторику озвучил и заместитель председателя "российского правительства" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, который также приехал в Белград с Поклонской.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

"РИА Новости"

Примечательно, что с ними в Сербии встретился лидер ультранационалистической Радикальной партии Воислав Шешель, которого Международный суд по бывшей Югославии приговорил за совершение военных преступлений. Общаясь с Поклонской и Мурадовым, Шешель нагло заявил, что Крым – это якобы "старая русская земля".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Аннексия Крыма
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Да вы хоть усритесь но крым и страна на у понятия несовместимые
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина оскандалилась заявлением, что Крым это якобы украина)))))
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Хо Хол
Хо Хол
Почему якобы? Довгань, ты хоть немного башкой своей соображай, прежде чем такое гoвнo клепать.
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