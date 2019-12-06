"Это Россия": Поклонская оскандалилась наглым заявлением о Крыме

Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что украинский полуостров и Севастополь якобы являются Россией.

Такое лживое заявление прозвучало из ее уст во время визита в парламент Сербии по приглашению ультранационалистической оппозиционной партии "Двери", пишет "Крым. Реалии".

"Крым и Севастополь действительно Россия", – высказалась пособница оккупантов. Аналогичную риторику озвучил и заместитель председателя "российского правительства" оккупированного Крыма Георгий Мурадов, который также приехал в Белград с Поклонской.

Наталья Поклонская "РИА Новости"

Примечательно, что с ними в Сербии встретился лидер ультранационалистической Радикальной партии Воислав Шешель, которого Международный суд по бывшей Югославии приговорил за совершение военных преступлений. Общаясь с Поклонской и Мурадовым, Шешель нагло заявил, что Крым – это якобы "старая русская земля".

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Поклонская внезапно поправила российских пропагандистов, напомнив им, что правильно говорить не "на", а "в Украине".

Вместе с тем, она разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины и намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение в Крым, то якобы рискует лишиться и других территорий.

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