"Я могла взять автомат": Поклонская рассказала, как собиралась воевать за Крым

Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что якобы была готова воевать на стороне оккупантов за украинский полуостров.

Бредовое признание она сделала в интервью Wonderzine, отметив, что слишком сильно ненавидела проукраинские силы во время событий 2014 года.

"Знаете, после того, как я написала рапорт об уходе из Генпрокуратуры Украины – а для меня служба в прокуратуре была всей моей жизнью – и приехала в Крым, у меня было искреннее желание и ненависть к людям, которые разбили все в Украине, что было создано. У меня такое протестное настроение было, несогласие, что я реально могла бы взять автоматы и защищать Крым, чтобы не произошло того же самого в Крыму, чтобы никто не приехал, как нас пугали", – заявила одиозная пособница оккупантов.

Наталья Поклонская "Амител"

Кроме того, она разразилась нелепыми фейками о вымышленных "зверствах" активистов Евромайдана, повторения которых опасались в Крыму.

"Создавали комнаты под названием "Гестапо" и воровали наших сотрудников из 7-го отдела (это наружка) и других сотрудников спецподразделений "Беркута", которые ходили по гражданке. Их вычисляли, воровали, в это "Гестапо", по пяткам били, потом мешок на голову надевали. И это было. Это делали специальные товарищи, которые за это получали много денег. И причем даже тырили у себя же, крысятничали", – нагло продолжила врать Поклонская об Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поклонская во время визита в Сербию заявила, что временно оккупированные Крым и Севастополь якобы являются Россией.

Ранее она разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины и намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение в Крым, то якобы рискует лишиться и других территорий.

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