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10 декабря • обновлено в 16:40
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"Я могла взять автомат": Поклонская рассказала, как собиралась воевать за Крым

1.4т
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Бывший "прокурор" оккупированного Россией Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы Наталья Поклонская заявила, что якобы была готова воевать на стороне оккупантов за украинский полуостров.

Бредовое признание она сделала в интервью Wonderzine, отметив, что слишком сильно ненавидела проукраинские силы во время событий 2014 года.

"Знаете, после того, как я написала рапорт об уходе из Генпрокуратуры Украины – а для меня служба в прокуратуре была всей моей жизнью – и приехала в Крым, у меня было искреннее желание и ненависть к людям, которые разбили все в Украине, что было создано. У меня такое протестное настроение было, несогласие, что я реально могла бы взять автоматы и защищать Крым, чтобы не произошло того же самого в Крыму, чтобы никто не приехал, как нас пугали", – заявила одиозная пособница оккупантов.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

"Амител"

Кроме того, она разразилась нелепыми фейками о вымышленных "зверствах" активистов Евромайдана, повторения которых опасались в Крыму.

"Создавали комнаты под названием "Гестапо" и воровали наших сотрудников из 7-го отдела (это наружка) и других сотрудников спецподразделений "Беркута", которые ходили по гражданке. Их вычисляли, воровали, в это "Гестапо", по пяткам били, потом мешок на голову надевали. И это было. Это делали специальные товарищи, которые за это получали много денег. И причем даже тырили у себя же, крысятничали", – нагло продолжила врать Поклонская об Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, Поклонская во время визита в Сербию заявила, что временно оккупированные Крым и Севастополь якобы являются Россией.

Ранее она разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины и намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение в Крым, то якобы рискует лишиться и других территорий.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Аннексия Крыма Евромайдан российская пропаганда
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
Тег
Государственная Дума России
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Комментарии
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Попович Олег
Попович Олег
могла взять автомат а взяла только за щеку)))
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hunt andres
hunt andres
Попович Олег, Из личного опыта, петушило?)
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К Денис
К Денис
В чем она сорвала то нагло?))) все истина..
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