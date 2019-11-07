"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины. Она намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение на полуостров, то якобы рискует лишиться и других территорий.
Маразматичное заявление коллаборационистка опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив его неуместным гламурным фото на фоне моря.
"Украинским политикам пора бы уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием "аннексия Крыма". Это уже вчерашний день предыдущей "преступной" украинской власти – последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории", – нагло отметила она.
Наталья Поклонская
Instagram Натальи Поклонской
Кроме того Поклонская заявила, что видит признаки того, что нынешнее руководство Украины настроено на конструктивный диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.
Украинским политикам пора бы уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием "Аннексия Крыма". Это уже вчерашний день предыдущей преступной украинской власти — последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории. Сегодня нужно строить новый мир, уважая выбор крымчан, а также выстраивать мир и порядок в Донбассе. О том, что "аннексия" изрядно поднадоела, уже далеко не первый раз намекает американское издание "The New York Times" и (о, ужас!) опубликовало карту Украины без Крыма. Всевозможные санкции к России уже применили и убедились, что это не работает — хватит, остановитесь. Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с "российским агрессором" окончательно уйдёт в прошлое? Есть мнение, что никому. Вижу признаки того, что нынешнее руководство Украины настроено на конструктивный диалог по урегулированию конфликта в Донбассе, с пониманием того, что жители Донбасса — полноправные и мужественные люди, заслуживающие уважения и поддержки.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила сеть призывом праздновать Хэллоуин.
Позже она поздравила россиян с Днем народного единства и нарвалась на волну критики.
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