"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины. Она намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение на полуостров, то якобы рискует лишиться и других территорий.

Маразматичное заявление коллаборационистка опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив его неуместным гламурным фото на фоне моря.

"Украинским политикам пора бы уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием "аннексия Крыма". Это уже вчерашний день предыдущей "преступной" украинской власти – последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории", – нагло отметила она.

Наталья Поклонская Instagram Натальи Поклонской

Кроме того Поклонская заявила, что видит признаки того, что нынешнее руководство Украины настроено на конструктивный диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Поклонская назвала себя "коренной украинкой" и разозлила сеть призывом праздновать Хэллоуин.

Позже она поздравила россиян с Днем народного единства и нарвалась на волну критики.

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