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7 ноября • обновлено в 18:27
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"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

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Нелегитимный депутат Госдумы России, бывший "прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская разразилась бредовыми угрозами в адрес Украины. Она намекнула, что если преданная ею страна не прекратит обсуждать российское вторжение на полуостров, то якобы рискует лишиться и других территорий.

Маразматичное заявление коллаборационистка опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводив его неуместным гламурным фото на фоне моря.

"Украинским политикам пора бы уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием "аннексия Крыма". Это уже вчерашний день предыдущей "преступной" украинской власти – последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории", – нагло отметила она.

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Наталья Поклонская

Наталья Поклонская

Instagram Натальи Поклонской

Кроме того Поклонская заявила, что видит признаки того, что нынешнее руководство Украины настроено на конструктивный диалог по урегулированию конфликта на Донбассе.

"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

"Не рискуйте!" Поклонская пригрозила Украине новой "оккупацией"

Украинским политикам пора бы уже понять, что невозможно бесконечно плясать под одну и ту же заезженную мелодию под названием "Аннексия Крыма". Это уже вчерашний день предыдущей преступной украинской власти — последствия безответственности, которые необходимо принять и жить дальше, не подвергая рискам другие территории. Сегодня нужно строить новый мир, уважая выбор крымчан, а также выстраивать мир и порядок в Донбассе. О том, что "аннексия" изрядно поднадоела, уже далеко не первый раз намекает американское издание "The New York Times" и (о, ужас!) опубликовало карту Украины без Крыма. Всевозможные санкции к России уже применили и убедились, что это не работает — хватит, остановитесь. Россия в состоянии справиться со своими проблемами, но кому нужны будут проблемы украинского народа, когда тема с "российским агрессором" окончательно уйдёт в прошлое? Есть мнение, что никому. Вижу признаки того, что нынешнее руководство Украины настроено на конструктивный диалог по урегулированию конфликта в Донбассе, с пониманием того, что жители Донбасса — полноправные и мужественные люди, заслуживающие уважения и поддержки.

Публикация от Наталья Поклонская (@nv_poklonskaya)

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Темы
Аннексия Крыма российская пропаганда
Персона
Наталья Поклонская
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Поклонская была предана Украиной. Сначала кучка проплаченных предателей на майдане продались Западу, а потом путем угроз и репрессий они попытались оболванить украинсконе общество. Д ебилы купились. И что в итоге б андеровские крысы получили? Вонючую клоаку. А Крым вовремя послал нах... ба ндеровских предателей и вернулся домой, в Россию. Никто больше не подарит Крым товарищам неграм.
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Полінський Микола
Полінський Микола
Имперские взгляды, однако.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Сильна моська,раз лает на слона.
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Кузьмин Вячеслав
Кузьмин Вячеслав
Andria Viktor, Слон хромой, одноухий, пассивный 2-ой родитель
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