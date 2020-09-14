Поклонская пожаловалась ООН на Украину из-за засухи в Крыму

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская пожаловалась в ООН на нехватку пресной воды на полуострове якобы из-за Украины.

Как сообщило пропагандистское российское издание РИА Новости, Поклонская отправила свои претензии верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет. В материалах пособница оккупантов обвинила Украину в якобы "незаконном" перекрытии Северо-Крымского канала.

Поклонская заявила, что наша страна как государство-член ООН якобы не имела права перекрывать объект, питающийся от "международной реки Днепр". По словам коллаборационистки, канал являлся основным источником пресной воды для населения Крыма и Севастополя и обеспечивал 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде.

Поклонская возмутилась из-за того, что его перекрытие привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв и якобы создало реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы.

Подытоживая, Поклонская призвала верховного комиссара по правам человека ООН осудить "преступные", по ее мнению, действия Украины и добиться восстановления функционирования Северо-Крымского канала.

Кроме того, скандальную представительницу оккупантов возмутила позиция Украины по поводу того, что страна, захватившая чужую территорию, должна полностью нести ответственность за ее жизнеобеспечение.

По словам Поклонской, призыв Украины к России самостоятельно решать вопросы доступа к пресной воде якобы является "шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом".

Напомним, что вышеуказанный ресурс РИА Новости не раз был замечен за распространением фейков, которые играют на руку Кремлю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее росСМИ запустили фейк о том, что представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл якобы сказала, что за обеспечение жителей оккупированного Крыма питьевой водой должны отвечать как Украина, так и Россия.

Однако в МИД Украины опровергли этот информационный вброс. Оказалось, что российские пропагандисты исказили позицию ООН.

На самом деле было сказано, что РФкак оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, которые находятся под защитой.

Тем временем Поклонская посчитала, что в ООН ее жалобы якобы официально восприняли как позицию "представителя крымчан в российском парламенте".

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