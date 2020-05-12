Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне нелегитимный депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что Россия якобы не оккупировала украинский полуостров, а война на Донбассе – "гражданская".

Циничное объяснение преступлений страны-агрессора она дала в интервью Дмитрию Гордону, заявив, что конфликт на востоке Украины якобы поддерживают наемники с Запада (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Послушайте, меня никто не оккупировал, других крымчан тоже. Мы живем у себя на родине, мы "защищали" свою землю. Мы – не оккупированная территория. Я об этом буду говорить всегда. По поводу Донбасса – я знаю, что там воюют наемники из Польши, Канады, инструктора какие-то американские. Оружие разное: и советское, и не советское. Беспредел, одним словом!" – повторила ключевые тезисы российской пропаганды предательница Украины.

Наталья Поклонская Скриншот видео

"По поводу всего этого, по поводу этой "гражданской войны"… Я считаю, что это "гражданская война". По поводу этого безобразия нужно просто ночью не спать политикам, дипломатам и вести переговоры и решать этот конфликт. Потому что это не нормально. Не надо все сваливать только на одну Россию! Так нельзя. На мой взгляд, все это было начато Майданом, "государственным переворотом", – добавила Поклонская.

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