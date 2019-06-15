Покинувший "Слугу народа" Гусев объяснил обвинения из-за дела Гандзюк

Бывший замглавы Минобороны и предполагаемый следующий глава ОГА Херсонщины Юрий Гусев опроверг связь с подозреваемыми в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Гусев возглавляет ОО "Землячество Херсонщины", в состав которой входят вероятный заказчик убийства Владислав Мангер, а также экс-глава Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук, который считается возможным заказчиком и подозревался в участии в схеме "распила" леса.

Гусев в Facebook подтвердил, что знаком с Мангером и Гордеевым с 2018 и 2015 годов соответственно, но изначально ему и другим членам "Землячества" ничего не было известно об обвинениях в их адрес.

"Мы не друзья. Более того, если есть доказательства причастности Владислава Мангера к убийству, а я слышал, что такие доказательства есть, - я буду настаивать на его аресте и ждать соответствующее решение суда", - заявил он.

"Я за то, чтобы настоящие заказчики убийства Екатерины Гандзюк понесли наказание и лично я содействовать тому, чтобы так было. Убийцы должны сесть в тюрьму!" - написал Гусев.

Юрий Гусев lb.ua

Как писал OBOZREVATEL, 12 июня экс-заместитель министра обороныЮрий Гусев, которого заподозрили в коррупционных схемах, отказался от участия в досрочных выборах в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа".

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