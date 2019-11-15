Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо запропонував свій план щодо ментального повернення мешканців окупованого Донбасу в Україну.

Сивохо, як на мене – мерзотник. Буквально декілька днів тому через обстріли російських окупаційних військ в Авдіївці вщент було зруйновано цивільний будинок. Про це було повідомлено на сторінці штабу ООС в Facebook.

Наслідки обстрілу російськими окупаційними військами дачного містечка "Акація" неподалік Авдіївки 14 листопада Facebook Операція об'єднаних сил

Вчора у звіті моніторингової місії ОБСЄ було повідомлено про те, що в Петрівському, в зоні розведення, було зафіксовано 4 російських військовослужбовця чи найманця. Сьогодні у нас знов загиблі на фронті.

Тобто Сивохо, фактично підіграючи російській пропаганді, намагається довести українському суспільству, що винною у тих трагедіях, які відбулись і зараз відбуваються на Донбасі, є саме Україна. Що доволі легко вирішити питання – достатньо дати пенсії, прибрати нікому не потрібні КПВВ, які з дуру поставили українці.

Фактично він намагається показати, що у нас іде громадянський конфлікт.

А тим часом Путін з міжнародних майданчиків закликає відвести українські війська по всій лінії розмежування і погрожує, що російські регулярні підрозділи будуть введені, якщо Нацгвардія України продовжуватиме забезпечувати безпеку в сірій зоні.

У той самий день, коли поліція Нідерландів викладає звіти про додаткові докази участі вищих посадових осіб Російської Федерації у війні на Донбасі, Сивохо пише свій пост.

Підлість Сивохо полягає в тому, що він обманює людей в тому, що є прості способи вирішення цієї війни. Тим самим він працює не на припинення цієї війни, а на її розгортання.

Якщо ви не називаєте справжні причини війни або якоїсь проблеми, якщо ви робите невірні висновки з того, що відбувається, порушуєте причинно-наслідкові зв’язки, то ви не приближуєте вирішення проблеми, а лише ускладнюєте вирішення.

Що таке неправильні висновки на війні? Це додаткові смерті. Тому що після заяви Путіна про те, що Україна для миру, для припинення вогню має розвести війська по всій лінії розмежування, це означає, що будуть посилені обстріли з боку російських окупаційних військ, які жодного дня не припинялися. Щоб ще більше шантажувати Зеленського.

А Сивохо підіграє російській пропаганді. Те, що Зеленський і його команда піддались на шантаж Путіна тільки збільшує апетити Кремля, тільки погіршує воєнну, безпекову ситуацію.

За рахунок своїх амбіцій вони поставили під удар звичайних людей. Тепер ми не зможемо ввести Нацгвардію і поліцію в ті регіони, як вони обіцяли, як обіцяв сам Зеленський, тому що Путін сказав, що він проти, тому що Путін сказав, що вони вчинять дзеркальні дії, що вони заведуть бойовиків.

Це означає, що мешканці всіх тих сіл, які проживають в зоні розведення, опиняються беззахисні.

Ці покидьки загралися. Вони думають, що це гра. А це не гра. На кону стоять життя людей. Якщо на війні ти граєш, а не борешся, не захищаєш національні інтереси, переграти можна тільки себе.

Все це призведе до великих трагедій. Сьогодні у нас загиблий. Вчора були поранені.

Хочу розказати ще про один дрібний момент. Ми зараз займаємось перевезенням родини в Мар’їнці, якій Петро Порошенко купив будинок. В липні місяці їхній будинок розбомбили російськими снарядами, постраждало 5 осіб.

На місці цього будинку в родини залишилося дуже багато речей, які вони позбирали. Я просив їх зробити мені фотографію об’єму цих речей, щоб я міг зрозуміти, який транспорт мені потрібен для їх перевезення. Вони поїхали туди фотографувати і були змушені тікати, тому що там знову були обстріли.

Зеленський каже про те, що у нас мир, про те, що у нас кінець війни, і в цей момент росіяни ведуть обстріли наших позицій. Я вже мовчу про те, що наші війська відводили в Золотому якраз в той день, коли там відбулися обстріли.

Одна річ, коли ти брешеш ворогу і вводиш його в оману, а інша річ, коли ти постійно брешеш своєму народові, світовій спільноті, а можливо, вже і собі.

Вони брешуть постійно. І Сивохо бреше, нагло бреше, тому що він вводить в оману українське населення про причини війни, що відбувається. І розповідає, як швидко він може все вирішити. А насправді він не може нічого. Навіть на один день припинити обстріли на Донбасі. Чи бодай на 12 годин.

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