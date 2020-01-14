Показывал ягодицы: украинец поплатился за публичное обнажение

В Волынской области суд оштрафовал украинца на 10 тысяч гривен за публичное обнажение в общественном месте.

Как пишет "Район.Ковель", инцидент произошел в селе Гишин Ковельского района.

Установлено, что 27-летний местный житель, находясь в алкогольном опьянении, устроил дебош в помещении магазина. Мужчина матерился и угрожал физической расправой владелице. Из-за его агрессивных действий пришлось раньше времени закрыть магазин.

Также во время конфликта, пьяница ударил в голову племянника хозяйки магазина. В последствие у пострадавшего диагностировали закрытый перелом костей носа.

Кроме того, оказавшись на улице, дебошир начал публично обнажаться. Он трижды спускал штаны и показывал свои обнаженные ягодицы. При этом рядом находилось люди, в том числе и малолетние дети.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства с особой дерзостью и исключительным цинизмом. На суде обвиняемый вину не признал, утверждая, что в магазине был, но публично не обнажался и не хулиганил.

Однако Ковальский районный суд оштрафовал обвиняемого на 600 необлагаемых минимумов доходов граждан – 10200 гривен. Также он должен заплатить 2107,63 гривен, которые потратили учреждения здравоохранения на лечение потерпевшего.

Публичное обнажение Иллюстрация

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