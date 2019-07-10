"Показуха закончилась смертью": появились подробности о трагедии с колонной ВСУ под Гранитным

Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко выжил во время обстрела под Гранитным потому, что находился не в грузовике, а в джипе.

Как сообщил ветеран АТО Борис Овчаров в Facebook, террористы запустили противотанковую управляемую ракету в КрАЗ лишь потому, что грузовик был самым крупным объектом в колонне.

"Там они колонной на джипах ехали. Колонной целой. И остановились посмотреть. А стрельнули те [террористы] в грузовик, потому что он самый большой в колонне был", - написал он.

"Показуха для губернатора закончилась смертью бойца. Кто ответит за это?" - возмущен Овчаров.

Как выяснилось, погибшим бойцом оказался младший сержант Антон Фака. 21-летний парень был уроженцем Николаева.

Владимир Зеленский и Павел Кириленко president.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автоколонны попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в Нормандском формате.

В то же время он поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

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