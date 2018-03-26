"Покажи свою рожу!" Появилось видео захвата украинского города "ДНР"

Террористы "ДНР" показали новое видео, как захватывали украинский город Дебальцево (Донецкая область) в 2015 году.

"Уникальные исторические кадры, на которых зафиксировано, как героическое ополчение Новороссии подошло к окраинам Дебальцево, чтобы освободить своих земляков от украинской оккупации", — с пафосом написали в одной из пропагандистских групп "ДНР" "Вконтакте".

Отметим, что видео были залиты на YouTube 23 марта 2018 года.

"Ну покажи свою рожу! Это ж, б*дь, для истории!", — заявил один из террористов другому на видео.

Судя по подписи автора, события происходили 27 января 2015 года. Тогда как наступление "ДНР" на Дебальцево началось 23 января.

Город до сих пор находится под контролем террористов.

Как сообщал "Обозреватель", в Генштабе рассказали, кто подставил силы АТО при отступлении из Дебальцево.