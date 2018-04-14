Показаны цели ударов союзников по Сирии: карта

Ракеты США, Великобритании и Франции попали по десяти объектам в Сирии.

Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на военный источник в Сирии.

Удары по Сирии Ъ

- штаб Республиканской гвардии. Батальон 105 (Дамаск);

- аэропорт Мезза (Дамаск);

- научно-военный центр в Барзе (район Дамаска);

- база ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск);

- аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута);

- штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска);

- военные подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска);

- батальон 41 спецзназ (пригород Дамаска);

- военный объекты в Кисве (пригород Дамаска);

- военные склады в Хомсе.

Отмечается, что официальный Дамаск не подтверждает информацию об объектах, подвергшихся атаке.

Как сообщал "Обозреватель", о начале ударов по Сирии объявил президент США Дональд Трамп, Франция и Великобритания присоединились. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что альтернативных вариантов не было – Россия заблокировала независимое расследования химатак в Думе.