Показаны цели ударов союзников по Сирии: карта

Ракеты США, Великобритании и Франции попали по десяти объектам в Сирии.
Об этом пишет "Ъ" со ссылкой на военный источник в Сирии.
Удары по Сирии
Ъ
- штаб Республиканской гвардии. Батальон 105 (Дамаск);
- аэропорт Мезза (Дамаск);
- научно-военный центр в Барзе (район Дамаска);
- база ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск);
- аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута);
- штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска);
- военные подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска);
- батальон 41 спецзназ (пригород Дамаска);
- военный объекты в Кисве (пригород Дамаска);
- военные склады в Хомсе.
Отмечается, что официальный Дамаск не подтверждает информацию об объектах, подвергшихся атаке.
Как сообщал "Обозреватель", о начале ударов по Сирии объявил президент США Дональд Трамп, Франция и Великобритания присоединились. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй заявила, что альтернативных вариантов не было – Россия заблокировала независимое расследования химатак в Думе.
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