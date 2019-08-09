"Пока взрослые разговаривали": на Полтавщине трагически погиб четырехлетний ребенок

В четверг, 8 августа, в селе Степаненки (Гадячский район, Полтавская область) во время пожара в сарае заживо сгорел четырехлетний мальчик.

Как рассказал "Укринформу" начальник отдела коммуникаций со СМИ ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский, предварительно установлено, что около 16:00 жительница села, мать двоих малолетних сыновей вместе с детьми пошла в гости к своей подруге (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Пока взрослые разговаривали, дети играли во дворе. Затем они забежали в сарай, где лежало сено. Скорее всего, 7-летний мальчик его поджег. Ему (Старшему ребенку. – Ред.) удалось убежать от огня, а вот меньший брат, к сожалению, не смог выбраться из адской ловушки", – сообщил Шкаревский.

Пожар ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области

Сосед рассказал, что слышал громкий детский крик и бросился на помощь, однако зайти в сарай уже было невозможно.

Пожарные за несколько минут прибыли на место происшествия. Они потушили огонь, однако не смогли спасти ребенка.

Место ЧП ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области

Сарай ГУ ГСЧС Украины в Полтавской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Гайшин Киевской области 29 июля в пожаре погибли двое детей 2015 и 2017 рождения. Огонь полностью охватил крышу частного дома, в котором они находились.

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