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27 сентября • обновлено в 19:15
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Пока родители работали: на Львовщине 4-летний мальчик задохнулся в авто

13.9т Читать материал на украинском

На Львовщине 4-летний мальчик, житель одного из сел, находясь в автомобиле, высунул голову в окно и задохнулся.

Как сообщила пресс-служба полиции Львовской области, 26 сентября около 12:10 в Мостиское ОП позвонили медики и сообщили, что к ним доставили ребенка без признаков жизни.

Так, родители мальчика работали в поле, а он находился в автомобиле "Фольксваген". Малыш просунул голову в окно машины и задохнулся.

На Львовщине 4-летний мальчик задохнулся в авто

На Львовщине 4-летний мальчик задохнулся в авто

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По даному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Полицейские установят все обстоятельства смерти ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США в штате Рокленд отец двух годовалых близнецов оставил их на восемь часов в автомобиле на сильной жаре. Оба ребенка умерли.

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Место
Украина Львов
Теги
ребенок авто смерть
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