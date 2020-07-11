Пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война, – российский оппозиционер

Переговоры по Донбассу в минском формате не имеют смысла по ряду объективных причин.

Такое мнение в блоге OBOZREVATEL высказал российский журналист и оппозиционер Игорь Яковенко, комментируя последнее интервью замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. "Пока Путин в Кремле, против Украины будет идти война. Пока Путин в Кремле, Крым и часть территории Донбасса останутся оккупированными", – заявил оппозиционер.

Он назвал лицемерной позицию Козака по Украине и обратил внимание на тот факт, что представители "Л/ДНР" и деятели, которые явно не связаны с Кремлем, в отличие от официальных представителей руководства РФ, откровенно "транслируют" всю суть российской политики.

Так, Яковенко напомнил о недавнем заявлении главаря "ДНР" Дениса Пушилина о том, что об интеграции "республики" с Украиной не может быть речи. Представитель "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе Родион Мирошник заявил о том, что "республики" должны стать "государством в государстве", не подчиняющимися Украине.

"Совершенно очевидно, что терпеть государство в государстве – это самоубийство. Тогда о чем идет речь? Разговаривать можно только об обмене пленными, других вариантов нет", – констатировал Яковенко.

По его мнению, в сложившейся ситуации Украине следует бороться с кремлевской пропагандой, в частности, брать пример со стран Балтии – Латвии и Литвы, - которые "без всяких разговоров" заблокировали присутствие на своей территории российских пропагандистских СМИ, включая Russia Today.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак заявил в интервью ТАСС, что выход Украины из Минских соглашений будет чрезвычайным политическим событием.