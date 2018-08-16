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Пока Путин молчит: число просящих о помощи россиян возросло до 22

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К вечеру, 16 августа, количество обратившихся к президенту РФ арестованных в Украине россиян увеличилось до 22 человек.

По данным офиса уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой, из Мариупольского СИЗО были получены заявления от пяти заключенных - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевим (ГУ "Киевский следственный изолятор").

Позже обращение написал Валерий Гратов (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4"). Кроме того, Путину написали в этот день еще четверо арестованных.

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"Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)") и Мефедовим Евгением Игоревичем (ГУ "Николаевский следственный изолятор")", – отметила Денисова.

Позже к списку присоединился Павел Черных из Мариупольского следственного изолятора. Денисова напомнила, что все письма будут отправлены через Министерство иностранных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала с подобным обращением к Путину выступили россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов. 15 августа к ним присоединились еще восемь арестованных.

По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, президент готов отпустить 11 россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Украинские политзаключенные в РоссииРоссийско-украинский конфликтОбмен пленными
Персоны
Людмила ДенисоваВладимир Путин
Место
Украина
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Большой заокеанский брат разработал и настоятельно рекомендовал союзникам по нато поддерживать его неустанные провокации по "узникам Кремля" ... союзнические обязательства заставляют европейцев время от времени выступать в поддержку "гуманного отношения" к савченко, сенцову ... кто там будет следующий?..... но от этого омерзение к киевским б@ндерлогам у них достигло того уровня, который уже не позволяет им (даже на уровне общественных организаций) протягивать руку и разговаривать со свидомыми
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Жалкие мрази. Типа- Путен памаги... Тошнит от беспринципности, бесчестия этих свино- собак. Отбросы человечества. Вылепленные из навоза известным якутским скульптором.
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
Иванов Вадим, жалкие б@ндеровские мрази, кинуть людей в обычных тюрьму по высосанным из пальца обвинениям в "незаконной деятельности" и выкручивать там им руки, заставляя писать жалостливые "письма Путину" ... но вся эта мерзость действует тока на подыхающих в собственных моральных испражнениях свидомых ...
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Anti-banderos
Anti-banderos
Т.е. типа, россияне на укре - все преступники, а украинцы в России - сплошь несчастные политзеки. Хер такие обмены делаются, либо этих признают теми, либо тех этими.
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