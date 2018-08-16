Пока Путин молчит: число просящих о помощи россиян возросло до 22

К вечеру, 16 августа, количество обратившихся к президенту РФ арестованных в Украине россиян увеличилось до 22 человек.

По данным офиса уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой, из Мариупольского СИЗО были получены заявления от пяти заключенных - Павла Черных, Анатолия Бусыгина, Алексея Шибаева, Сергея Егорова, Ольги Ковалис. Еще два письма были написаны Василием Кусакиным (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4") и Муратом Джимиевим (ГУ "Киевский следственный изолятор").

Позже обращение написал Валерий Гратов (ГУ "Днепровское учреждение исполнения наказаний №4"). Кроме того, Путину написали в этот день еще четверо арестованных.

"Заявления были написаны Гаджиевым Русланом Джупалаевичем, Кимаковским Игорем Владимировичем (ГУ "Бахмутское учреждение исполнения наказаний (№6)") и Мефедовим Евгением Игоревичем (ГУ "Николаевский следственный изолятор")", – отметила Денисова.

Позже к списку присоединился Павел Черных из Мариупольского следственного изолятора. Денисова напомнила, что все письма будут отправлены через Министерство иностранных дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, сначала с подобным обращением к Путину выступили россияне Александр Саттаров и Фарух Камалов. 15 августа к ним присоединились еще восемь арестованных.

По словам вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко, президент готов отпустить 11 россиян в обмен на украинских политзаключенных.